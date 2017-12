Palmeiras venceu "com o coração" A sexta vitória consecutiva palmeirense no Campeonato Brasileiro da Série A foi comemorada intensamente pelos jogadores do Palmeiras. Um deles, em especial, qualificou a conquista como a "vitória do coração" . Thiago Gentil, autor do único gol, atribuiu ao espírito coletivo da equipe ao sucesso em Florianópolis (SC), afirmando que o time vem confirmando, a cada jogo, seu poder de reação e ratificando o seu desejo de brigar pelo título da temporada. "Já foi assim contra o Grêmio, Paysandu e agora diante do Figueirense. Quanto mais o time precisa, está sempre disposto a contribuir, mostrando sua força e com o coração faz acontecer os resultados", afirmou o atacante, que jogou deixou o Figueirense, há três anos, para voltar ao Parque Antarctica e defender seu ex-clube. "Este campo me dá sorte", disse, referindo-se ao período que se transformou em um dos principais artilheiros do time do Figueirense em 2001. Ele também reconheceu seu oportunismo ao aproveitar o vacilo do zagueiro Márcio Goiano no lance que originou o seu gol. Também contagiado pelo espírito coletivo da equipe, que mesmo sem o volante Marcinho, expulso na metade do segundo tempo, o meia Magrão disse que o Palmeiras tem tudo para continuar perseguindo o título da temporada. "Deixamos o gramado esgotados de tanta luta. Vamos brigar pelo título até o fim e se não der, vamos em busca da Libertadores da América", frisou o experiente jogador, de grande atuação, sempre cadenciando as jogadas palmeirenses ao longo da partida. Magrão ainda destacou a importância do time fazer o dever de casa nas duas próximas partidas (Guarani e Flamengo), dizendo que além de vencer, a torcida será por tropeços de Atlético-PR, Santos e São Caetano. "Parece que o São Paulo tropeçou na rodada. As coisas estão dando muito certo para o nosso lado, mas temos que continuar fazendo nossa parte", comentou o jogador que foi eleito um dos melhores em campo na vitória sobre o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli. Outro que saiu comemorando o resultado, foi o lateral-esquerdo Xavier. Estreante na equipe, o jogador definiu-se, ao deixar o gramado, como um jogador pé quente. "É sempre importante estrear com uma vitória", comemorou.