Palmeiras vende 10 mil ingressos no 1º dia O Palmeiras só jogará no sábado, contra o Marília, no Palestra Itália. Mas a torcida já está fazendo sua parte para empurrar o time no jogo que pode levá-lo de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira, primeiro dia de venda, 10.924 ingressos foram vendidos. Ao todo, 27.964 ingressos foram colocados à disposição do torcedor. Eles ainda podem ser comprados em 7 postos de venda em São Paulo, aos preços de R$ 10,00 (arquibancada), R$ 25,00 (cadeiras descobertas) e R$ 40,00 (cadeiras cobertas). Confira os postos de venda: Palmeiras (rua Turiassu, 1840), Academia (avenida Marquês de São Vicente, 2640), Ipiranga (rua Xavier de Almeida, 1312), Lapa (Mercado da Lapa, box 111), Pinheiros (rua Cunha Gago, 203/207), Aclimação (rua Macaraí, 119) e Mooca (rua Juventus, 337).