Palmeiras vende 12 mil ingressos para clássico contra o São Paulo

Na quarta-feira o Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque pela primeira vez. Segundo o clube alviverde, 12 mil ingressos já foram vendidos para o clássico válido pelo Campeonato Paulista. Desde a manhã desta segunda feira, o clube deu início às vendas para os torcedores não afiliados ao programa de sócio torcedor. Membros adimplentes do Avanti tiveram exclusividade na compra desde sexta.

Os ingressos vão de R$ 100 a R$ 300, todos com possibilidade de meia-entrada. Além da venda online, os bilhetes podem ser adquiridos nos guichês do Allianz Parque e em quatro lojas da franquia Academia Store. Entre segunda e terça-feira os são-paulinos podem comprar os ingressos para o setor de visitante no Morumbi, a R$ 200.

A última vez que o Palmeiras recebeu o São Paulo no antigo Palestra Itália foi em 2010, na 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, com vitória palmeirense por 2 a 0. O atacante Robert foi o autor dos dois gols daquele jogo do time da casa. Cleiton Xavier e Rogério Ceni são os únicos remanescentes da partida.

INGRESSOS

Cadeira Gol Norte - R$ 100,00 (R$ 50,00 meia-entrada)

Cadeira Superior - R$ 150,00 (R$ 75,00 meia-entrada)

Cadeira Gol Sul - R$ 200,00 (R$ 100,00 meia-entrada)

Cadeira Central Oeste - R$ 300,00 (R$150,00 meia-entrada)

Cadeira Central Leste - R$ 250,00 (R$ 125,00 meia-entrada)

Cadeira Visitante - R$ 200,00 (R$ 100,00 meia-entrada)