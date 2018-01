Palmeiras vende 13 mil ingressos antecipados para jogo de quinta

O Palmeiras já vendeu 13 mil ingressos para o jogo de quinta-feira contra o Red Bull, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A parcial de vendas foi divulgada pelo clube nesta segunda-feira. A comercialização começou na última semana, com o período de preferência aos sócios encerrado na última sexta-feira.

+ Pablo renova contrato com o Bordeaux

+ Borja marca e agrada Roger Machado

O valor das entradas varia de R$ 90 a R$ 160. Ainda há entradas à venda para todos os setores. Com o jogo marcado para um feriado, o clube tem a expectativa de ter um público superior ao registrado na última semana, na estreia na temporada. Na vitória por 3 a 1 sobre o Santo André, na última quinta-feira, a arena teve o público de 31,6 mil pessoas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O elenco palmeirense ganhou folga nesta segunda-feira depois da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto. O time inicia a preparação para enfrentar o Red Bull a partir de terça-feira pela manhã, com a reapresentação do elenco na Academia de Futebol. No fim de semana a equipe volta a jogar fora de casa, contra o Bragantino.