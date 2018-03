Palmeiras vende 18 mil ingressos para o jogo de quinta-feira

O Palmeiras vendeu 18 mil ingressos para o jogo desta quinta-feira à noite contra o São Bernardo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. A partida é a segunda da equipe como mandante neste Estadual, a primeira noturna, e vai testar neste ano a aplicação em dia de semana do fechamento da rua Palestra Itália, medida inaugurada no ano passado.

Uma reunião nesta terça-feira entre representantes do policiamento, Metrô, CET, Guarda-Civil, Subprefeitura, Shopping Bourbon e Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu que a rua da frente do estádio estará interditada a partir das 15h30 para a montagem das grades de separação do fluxo de torcedores. Os portões vão abrir às 17h30. A torcida visitante terá direito à carga de 1,5 mil ingressos.

O clube colocou à venda cerca de 30 mil ingressos. Os 10 mil restantes, que completam a capacidade do estádio, serão comercializados pela WTorre. Ainda não há setores esgotados. O valor das entradas varia de R$ 90 a R$ 170 para o jogo do Palmeiras, que busca a reabilitação depois de ter perdido por 1 a 0 para o Ituano no último domingo.

Na estreia no Paulista, contra o Botafogo, o Palmeiras atuou em um domingo. Na vitória por 1 a 0, com gol de Tchê Tchê, o Allianz Parque teve o público de 24.947 pagantes.