Palmeiras vende 20 mil ingressos para clássico com o São Paulo

O Palmeiras anunciou na tarde desta segunda-feira já ter vendido 20 mil ingressos para o jogo do próximo domingo, contra o São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A quantidade comercializada é quase igual ao público pagante do último domingo, quando 21,2 mil torcedores foram à arena acompanhar a derrota alviverde para a Chapecoense por 2 a 0.

O comparecimento, aliás, foi o menor do Palmeiras em partidas oficiais neste ano. A marca anterior era de 21,4 pessoas contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. O resultado negativo fez o Palmeiras acumular a terceira rodada seguida sem vencer pelo Campeonato Brasileiro, apesar de ter mantido o quarto lugar na tabela de classificação.

O preço dos ingressos para o jogo com o São Paulo varia de R$ 100 até R$ 250. O rival é o maior freguês da história da nova arena, com quatro derrotas nos quatro encontros realizados no local. O último encontro, porém, foi no Morumbi, no clássico válido pelo primeiro turno do Brasileiro. O time comandando então pelo técnico Rogério Ceni ganhou por 2 a 0.