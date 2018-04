Palmeiras vende 26 mil ingressos para jogo contra River-URU

O Palmeiras divulgou, nesta quarta-feira, que 26 mil ingressos já foram comercializados para a partida contra o River Plate-URU, que será realizada no Allianz Parque na quinta. O único setor esgotado do estádio é o Gol Norte, onde ficam as torcidas organizadas do clube.

As entradas variam de R$ 50, na meia para Cadeira Superior e aos visitantes, a R$ 180, na Cadeira Oeste Central. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos pela internet ou em outros cinco pontos de venda.

Para se classificar às oitavas de final da Copa Libertadores, o alviverde necessita de uma vitória com larga diferença de gols, além de torcer por uma derrota do Rosario Central-ARG diante do Nacional-URU.

Entre os brasileiros que disputam o torneio continental, o Palmeiras é o terceiro em média de público pagante, com 36.586 ingressos vendidos por partida. Corinthians, com 40.610, e Grêmio, 37.120, lideram o ranking.

Os públicos na derrota por 2 a 1 para o Nacional-URU, 37.073, e na vitória de 2 a 0 sobre o Rosario Central-ARG, 36.100, figuram como o quinto e sétimo maiores do Brasil em 2016, respectivamente.