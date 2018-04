Palmeiras vende apenas dois mil ingressos para jogo com o América-MG

SÃO PAULO - A redução do preço dos ingressos para o jogo contra o América-MG parece que não convenceu a torcida do Palmeiras a comparecer no estádio Novelli Júnior, em Itu, sábado. Até o início da noite desta sexta-feira, apenas dois mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o jogo diante dos mineiros.

No primeiro jogo da Série B, contra o Atlético-GO, foram 4.612 pagantes acompanharem a vitória por 1 a 0 sobre o time goiano. O preço dos ingressos virou alvo de polêmica, porque o Palmeiras cobrou R$ 60 a arquibancada e R$ 200 a cadeira coberta. A justificativa era de que o sócio-torcedor Avanti poderia pagar mais barato ou até ter o ingresso gratuito e isso serviria para incentivar que mais torcedores se inscrevessem nos planos.

Vendo que exagerou nos valores, o Palmeiras reduziu o preço da arquibancada para R$ 40 e a cadeira coberta foi para R$ 120. Na partida contra o Avaí, terça-feira, os valores serão ainda menores. A arquibancada sairá por R$ 20 e a cadeira R$ 80.

O técnico Gilson Kleina pediu, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, a presença do torcedor em Itu. "É uma situação que a gente já encarnou. Itu está sendo a nossa casa e estamos sendo bem recebidos. Queremos fazer esses quatro jogos para conquistarmos pontuação de vitória (um deles já aconteceu, contra o Atlético-GO). O torcedor entende que essa nossa perda de mando é importante, ele participa, não é tão longe, pode jogar junto."