Palmeiras vende Deyvid Sacconi para time francês

A saída de Sacconi deve complicar ainda mais a escalação da equipe palmeirense para o jogo de domingo, no Pacaembu. O técnico Muricy Ramalho não poderá contar com Gabriel Silva, Diego Souza e Marcos, que estão lesionados. Sacconi deveria entrar como titular na vaga do meia ou ainda no lugar de Cleiton Xavier, cuja escalação ainda não está confirmada.

Sacconi ganhou relevância no time no final do Brasileirão de 2009, por causa da ausência de Cleiton, lesionado. Com as boas atuações, ele vinha ganhando chances na equipe neste início de temporada.

No início desta semana, o jogador também foi sondado pela Fiorentina, da Itália, antes de fechar contrato com a equipe francesa. A transferência ainda não foi anunciada oficialmente pelo Palmeiras.