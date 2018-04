Palmeiras vende todos os ingressos para a decisão do Paulista

Na tarde desta quarta-feira o Palmeiras vendeu todos os ingressos para a final do Campeonato Paulista, domingo contra o Corinthians. Restam apenas entradas para portadores de necessidades especiais), proprietários de camarotes e cadeiras cativas e para a comercialização interna aos associados. A expectativa é se a presença vai superar a marca de maior público do time no estádio, de 40,9 mil pessoas, registrado em 2016.

Os membros do programa de sócios torcedores do clube tiveram exclusividade no início das vendas e adquiriram 24 mil ingressos na etapa inicial. Na sequência, já na última segunda-feira, o público em geral teve acesso aos bilhetes, que se esgotaram logo depois.

O Palmeiras se reapresentou nesta quarta-feira depois da vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, pela Copa Libertadores, e iniciou a preparação para a final do Campeonato Paulista, domingo, com novidades. Poupado do compromisso anterior por desgaste, o meia Bruno Henrique voltou ao trabalho e deve atuar normalmente contra o Corinthians, no Allianz Parque.

Outra presença no campo foi do atacante Willian, que também não enfrentou o time peruano, mas trabalho com o grupo nesta quarta. Os laterais Marcos Rocha e Victor Luis cuidam de desgaste muscular e ficaram fora do treino. A dupla permaneceu somente na área interna da Academia de Futebol e deve integrar os treinos somente a partir desta quinta-feira.

A tarde de trabalho teve as presenças do lateral Jean e do atacante Artur na caixa de areia. Os dois se recuperar de cirurgias realizadas recentemente. Jean passou por procedimento no joelho direito para resolver um desgaste na cartilagem e Artur trata uma lesão no tornozelo direito. A dupla não entrou em campo ainda neste ano.

A equipe volta aos treinos na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol. Com a vantagem de ter vencido o jogo de ida da decisão por 1 a 0, no último sábado, o Palmeiras joga pelo empate no domingo para ser campeão.