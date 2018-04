Palmeiras verá Thiago Neves com a camisa do adversário

O meia Thiago Neves viverá uma situação pra lá de inusitada nesta quarta-feira: com pré-contrato assinado com o Palmeiras, ele promete defender com unhas e dentes o Fluminense, clube que "escolheu" para ficar na próxima temporada. Veja também: Caio Jr quer vitória contra ex-companheiro Renato Gaúcho Em agosto, ele havia se comprometido a se transferir para o Palmeiras em janeiro. Assinou contrato e recebeu R$ 400 mil de adiantamento. Mas depois "se arrependeu", botou a culpa nos empresários e prorrogou o vínculo com o Flu em mais três anos. O caso está na Justiça. A primeira audiência é terça-feira (20), no Paraná, onde Thiago entrou com ação contra o empresário Luiz Alberto de Oliveira, na esperança de ver seu contrato com o Verdão anulado. Se não obtiver sucesso, Thiago terá de se apresentar ao Palmeiras ou pagar R$ 2,4 milhões de multa pela quebra do contrato. "Realmente estou ansioso, com mais vontade de jogar contra o Palmeiras", disse o jogador, um dos destaques do Flu na conquista da Copa do Brasil. "Tenho que controlar os ânimos, pois isso pode acabar me prejudicando."