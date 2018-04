Palmeiras veta Souza na estreia e negocia com Cruzeiro O volante Souza não viajou com a delegação do Palmeiras para Itu, onde o time está concentrado para enfrentar o Atlético-GO, sábado, na estreia do time na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador permaneceu em São Paulo porque a diretoria do Palmeiras negocia sua transferência para o Cruzeiro em reunião na Academia de Futebol.