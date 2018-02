Palmeiras viaja ao Paraguai para esquecer maus resultados A delegação do Palmeiras viajou, no início da manhã desta terça-feira, para o Paraguai - onde enfrenta o Cerro Porteño, em Assunção, nesta quarta - com objetivos bem claros: vencer na estréia pela Copa Libertadores da América e esquecer os últimos maus resultados pelo Campeonato Paulista (derrota para o São Paulo e empates contra Guarani e Bragantino). Para isso, o treinador Emerson Leão só terá os desfalques de Marcos e Juninho Paulista, ambos lesionados, do time que considera titular. ?A equipe não tem jogado completa nas últimas partidas. O Juninho já está fora há algum tempo. Por isso, não estou preocupado com o desempenho do time. O ambiente está ótimo e os jogadores estão unidos?, disse o diretor de futebol, Salvador Hugo Palaia, antes de embarcar no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo). Sobre o rival da estréia, o volante Marcinho Guerreiro espera uma ajuda de um companheiro de clube para ter informações sobre o Cerro Porteño. ?Não sei se eles mudaram do ano passado para cá (o Palmeiras empatou os dois jogos pela Libertadores de 2005). Espero que o Gamarra fale alguma coisa do Cerro?, contou. Na tarde desta terça, o elenco fará um treino de reconhecimento no estádio La Olla, local da partida. A volta ao Brasil está marcada para a tarde de quinta-feira. No final de semana, o Palmeiras enfrentará o São Caetano, no Palestra Itália, pelo Paulistão.