Palmeiras vive um dia de alegria A festa do Palmeiras pelo do título da Série B e o conseqüente retorno à primeira divisão do futebol brasileiro foi digna de uma grande conquista, uma das maiores da história do clube. A comemoração, que começou no gramado do estádio Gigante do Agreste, em Garanhuns, no sábado à noite, ficou ainda maior na manhã deste domingo, com a volta do time a São Paulo. No desembarque no aeroporto de Cumbica, os jogadores foram tratados como heróis pelos cerca de 200 torcedores que foram recebê-los. O trajeto até a Academia de Futebol transformou-se em carreata. Depois, a maioria do elenco foi até a sede da torcida Mancha Alviverde participar da festa que começou ao final do jogo com o Sport, se estendeu por toda a madrugada e "invadiu? a manhã do domingo. Um dia de alegria - A concentração no aeroporto começou cedo. Às 8 horas, os torcedores - homens, mulheres, crianças e até bebês, todos uniformizados -, já se reuniam no local. Esperavam a delegação cantando músicas em comemoração à conquista do título e o hino do Palmeiras. E também desabafavam, com palavrões, contra a rival torcida corintiana. Quando os primeiros jogadores foram avistados, houve a invasão da área de desembarque, para desespero dos atônitos e despreparados funcionários da segurança do aeroporto. O meia Pedrinho e o atacante Vágner Love chegaram ao saguão carregados nos braços pelos torcedores. Magrão e Marcos quase sumiram no meio da "onda? formada pelos palmeirenses. E o técnico Jair Picerni ganhou faixas de campeão. A palavra que os jogadores mais ouviram dos torcedores foi "obrigado?. "Eu sei que você é profissional e talvez tenha de sair do clube, mas eu nunca vou esquecer do que você fez pela gente. Muito obrigado?, disse um deles ao lateral-esquerdo Lúcio. A festa continuou no ônibus que levou a delegação à Academia. Na Marginal do Tietê, a torcida organizada interrompeu a pista expressa para festejar com os jogadores, o que resultou num grande congestionamento. Eufóricos, alguns atletas, como Vágner Love e Muñoz, tomaram uma atitude arriscada e imprudente: subiram no teto do ônibus em que estavam. Thiago Gentil, inclusive, sofreu ferimentos por encostar num fio elétrico. Pouco depois, os jogadores pararam na sede da Mancha Alviverde para confraternizar com as centenas de torcedores que os esperavam. Alguns desses palmeirenses já haviam passado durante a madrugada pela Avenida Paulista, onde também aconteceu uma animada comemoração com cerca de mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Mesmo com sono - os campeões festejaram no hotel em que se concentraram, em Maceió, e também durante o vôo até São Paulo e muitos sequer dormiram -, os jogadores não se deixaram vencer pelo cansaço. Marcos pegou um bumbo, Lúcio distribuiu autógrafos e Vágner Love dançou junto com a galera. Todo mundo soltou a alegria contida durante um ano, tempo em que o Palmeiras amargou a disputa da segunda divisão. E que, para a aumentar a euforia dos palmeirenses, foi superada dentro de campo. A segunda-feira também promete festa. Afinal, vai ser fácil encontrar torcedores palmeirenses vestindo com orgulho a camisa do clube pelas ruas de São Paulo. ? Download dos posters dos campeões da Série B do Campeonato Brasileiro 2003