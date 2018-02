Palmeiras: volantes correm perigo Entre as muitas dúvidas no Palmeiras - se Vágner Love joga, se Jardel vai ficar no clube e se Amoroso pode ser contratado - uma certeza: a de que a era dos volantes no clube está com os dias contados com a chegada de Estevam Soares. O técnico gostou do comportamento do time com o meia Elson em campo contra o São Caetano (apesar de sua expulsão) e, para o clássico contra o São Paulo, deve optar por Pedrinho no meio-de-campo. E novas mudanças podem vir a médio prazo. "Posso sair jogando com um meia ou dois", afirmou o treinador. Pedrinho participou das atividades de hoje entre os titulares e Estevam está confiante na possibilidade de aproveitar o jogador, apesar de não confirmá-lo para a partida e manter Diego Souza na briga pela posição. "Ele (Pedrinho) fez bons treinos na semana passada e, nos jogos contra os juniores e o time B treinou 80 e 70 minutos", disse o técnico. Depois de mais um período no Departamento Médico tratando de uma contusão na coxa, meia também mostrou confiança. "Depois de enfrentar o time B e os juniores não tem mais o que sentir", disse Pedrinho, otimista com a sua recuperação. O jogador afirmou que foi orientado por Estevam a manter o posicionamento em campo de quando jogava sob o comando de Jair Picerni. Apesar de sua negociação com o CSKA estar prestes a ser concluída, Vágner Love continua treinando normalmente. "Acredito que poderei contar com ele", disse Estevam, que não está acreditando em um adversário desmotivado. "Não me iludo com esta história de que o São Paulo está morto."