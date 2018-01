Palmeiras volta a aparecer na TV Cheio de problemas internos, o Palmeiras entra em campo neste sábado para enfrentar o Santa Cruz em Recife, às 21h40. Será o primeiro jogo do time na Série B do Brasileiro transmitido pela tevê aberta (Record) e a locução ficará a cargo de Luciano do Valle, que recentemente assinou contrato com a emissora. O grupo já está sob pressão por causa do empate de sábado contra o CRB, no Parque Antártica (1 a 1). E a tensão deve aumentar. O atacante Muñoz confirmou nesta sexta-feira as denúncias de um dos líderes do grupo publicadas pela Agência Estado, de que os jogadores mais jovens desrespeitam os veteranos e o técnico Jair Picerni não é de diálogo. "A garotada perdeu o respeito. Quando cheguei (em 2000), ficava quietinho, ouvia tudo que o Arce, o Argel e o Alex falavam. Isso não acontece agora. Assim é difícil conseguir bons resultados. Bastaram duas goleadas (contra São Raimundo e Caxias) para alguns se iludirem. Só quero dizer que essa não é a realidade do Palmeiras. Já disputei semifinal de Libertadores e sei o que o clube está passando na segunda divisão", entregou Muñoz. Embora concorde que Picerni incentiva o grupo, Muñoz reclama da postura do treinador. "Não tenho problemas com ele, mas até hoje não recebi nenhuma explicação sobre o desinteresse em me aproveitar. Em qualquer time do mundo, um titular que sai do time retorna tão logo se recupere. Quando perguntei ao treinador se tinha feito algo de errado, ele se esquivou, disse que eu estava bem e não precisava me preocupar. Infelizmente, com ele é difícil ter continuidade", comentou o colombiano. Picerni, que reapareceu na Academia após cinco dias ausente cuidando de uma gripe forte, estava nervoso e negou ter sido procurado por Muñoz. "Até onde eu sei, ele só desabafou com os jornalistas. Comigo não falou nada. Aqui se trabalha em busca do resultado. Jamais me neguei a conversar com alguém. Essa história é conversa. Ele passou mais de dez dias na Colômbia, não tem muito o que exigir. Deve treinar para reconquistar a posição. É no campo que se mostra qualidade." O treinador também minimizou a importância de sua ausência nos treinos da semana. "Os jogadores sabem muito bem o que fazer contra o Santa Cruz. O time está montado para buscar o ataque, não para segurar resultados. Além do mais, não sou eu quem vai colocar a bola para dentro do gol." O goleiro Marcos, gripado e liberado para acompanhar os primeiros dias de sua filha Anna Julia, nascida quarta-feira, não enfrenta o Santa Cruz. Será substituído por Sérgio. O lateral-direito Alessandro, que estava suspenso, volta.