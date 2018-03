Palmeiras volta a empatar na Série B O drama do Palmeiras não tem fim. Neste sábado à noite, mostrou garra, perdeu inúmeras chances de gol, mas ficou só no empate com o América (RN), no Palestra Itália, por 1 a 1. Foi o segundo empate da equipe na Série B do Brasileiro. Na estréia, havia empatado com o Brasiliense, em Brasília, também por 1 a 1. ?Todo mundo lutou, batalhou, mas não conseguimos a vitória", resignou-se Vágner, autor do gol palmeirense, no final do jogo. ?A gente não podia se dar ao luxo de perder tantos gols", reclamou o goleiro Marcos. Não faltou apoio dos torcedores palmeirenses ao time, que fez o seu primeiro jogo no Palestra Itália como integrante da Série B do Campeonato Brasileiro. Numa noite fria - 14 graus - 8.118 pessoas foram ao estádio. E aplaudiram com surpreeendente entusiasmo a entrada da equipe em campo. Até o lateral-direito Alessandro e o volante Fábio Gomes - marcados pela Mancha Verde, que criticaram muito suas contratações -, tiveram seus nomes gritados pela torcida. O incentivo foi retribuído com muito esforço, mas pouca técnica. A equipe partiu alucinadamente ao ataque desde o início da partida. O problema é que o time se ressentia de um meia que pudesse dar um mínimo de criatividade às jogadas ofensivas. O América fez o que se esperava dele. Ficou acuado, dando chutões e abusando dos lances violentos. O Palmeiras explorava as jogadas pelo setor direito, com Alessandro sendo muito acionado, mas errando seguidamente os cruzamentos. O ritmo do jogo era o de Segunda Divisão, com um festival de carrinhos, passes errados e chutões para cima. O Palmeiras, que já teve Ademir da Guia, dependia de Magrão para municiar os atacantes. O ?cérebro´ do time até que fez uma jogada primorosa aos 26 minutos. Ele deixou Thiago Gentil livre dentro da área para finalizar. Porém, o chute do atacante saiu fraco e o goleiro Rodrigo defendeu. As oportunidades foram se sucedendo. Aos 30, Marquinhos cruzou e Vágner chutou para fora. O time de Natal só deu um chute a gol em todo o primeiro tempo. Aos 43, Márcio Silva bateu uma falta por cima do travessão. Vágner, aos 44, perdeu outro gol feito. O jogo estava fácil para o Palmeiras, que tinha na ansiedade o seu maior inimigo. ?O América veio jogar fechado, mas quando fizermos o primeiro gol eles vão se abrir", afirmava o volante Marcinho. Era essa também a opinião de Thiago Gentil. O volante Adãozinho, que havia reclamado por ter sido substituído no início do segundo tempo na partida com o Vitória, quarta-feira, e foi sacado da equipe para o jogo deste sábado, nem no banco de reservas ficou. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o jogador teve uma crise de sinusite durante a tarde e chegou a ser internado no Hospital Santa Catarina. No vestiário, Jair Picerni trocou Thiago Gentil por Edmilson. O goleiro Rodrigo - que tinha na parte de trás de seu calção a publicidade ?Cavaleiros do Forró" - fez uma grande defesa logo aos dois minutos. Vágner aproveitou a falha da defesa e bateu forte de pé esquerdo. Mesmo assustado, Rodrigo espalmou. A ansiedade deu lugar ao nervosismo e o Palmeiras começou a chutar de qualquer lugar. A torcida já dava sinais de impaciência. Já não apoiava mais e, pior, uma parte dos torcedores já ensaiavam algumas vaias. Jair tirou Marquinhos e colocou Diego Souza. O nervosismo deu lugar ao desespero. Marcos, aos 23, soltou uma bola dentro da área. O fantasma da derrota para o Vitória começou a rondar o Palestra Itália. A sorte do time paulista era que o América só se defendia, e não tinha capacidade para armar um contra-ataque. Aos 30, Vágner surgiu sozinho à frente de Rodrigo e finalizou mal. O técnico Ademir Fonseca percebeu que tinha de ter um atacante mais rápido na frente e trocou Helinho por Espíndola. O Palmeiras seguiu perdendo gols. Aos 34, Vágner entrou pelo meio e mais uma vez chutou torto. No lance seguinte, Anselmo e Léo Carioca trocaram sopapos e foram expulsos de campo. Aos 37, o drama. Depois de uma indecisão da zaga e do goleiro Marcos, Éwerton chutou para o gol vazio. Um minuto depois, Vágner aproveitou um cruzamento da esquerda e, de cabeça, empatou a partida. Ficha Técnica: Palmeiras: Marcos; Alessandro, Alceu, Leonardo e Marquinhos (Diego Souza); Marcinho, Fábio Gomes (Élson), Magrão e Anselmo; Thiago Gentil (Edmílson) e Vágner. Técnico: Jair Picerni. América (RN): Rodrigo; Edinho, Léo Carioca, Cléberson (Lano) e Júlio César; Silva Baiano, Márcio Silva, Éwerton e Geraldo (Joacis); Helinho (Espíndola) e Sandro Gaúcho. Técnico: Ademir Fonseca. Gols: Éweron aos 37 e Vágner aos 38 minutos do segundo tempo. Árbitro: Antonio Buaiz Filho (ES). Cartão amarelo: Júlio César e Marcinho. Renda: R$ 82.895,00. Público: 8.118 pagantes. Local: Palestra Itália.