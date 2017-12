Palmeiras volta a sonhar com a Libertadores Poucas vezes a vitória sobre um time formado por reservas foi tão comemorada e sofrida como a do Palmeiras, neste sábado, no Pacaembu. Leão e seus jogadores se mostraram desesperados para vencer o clássico contra o São Paulo desde os primeiros minutos. Eles sabiam o quanto o Palmeiras precisava dos três pontos para continuar sonhando com a Libertadores da América. Com a vitória suada, de virada, o clube atingiu 61 pontos e fica apenas a três do Goiás. Na quarta-feira, o Palmeiras tem outro jogo com a obrigação de vencer: o Juventude, no Parque Antártica. ?Demos o primeiro passo para a busca do sonho que é chegar à Libertadores. A garotada do São Paulo mostrou muita garra e nos dificultou demais. A tensão dessa partida era porque não poderíamos empatar. Valia muito vencer esse jogo. Ainda bem que consegui fazer o gol?, comemorava Juninho, feliz. Foi o primeiro gol do Juninho Paulista contra o São Paulo, time que foi mais importante para a sua carreira. ?Não teve um gosto especial. O que valeu para mim foi ajudar o Palmeiras. Não tinha vontade extra de marcar contra o São Paulo. O que interessa foi vencer.? Já Marcos repassava à imprensa parte da tensão que viveu ontem no Pacaembu. Parte dos palmeirenses vaiou o time antes da virada. ?Disseram que iríamos enfrentar os reservas do São Paulo e isso criou uma expectativa de goleada nos nossos torcedores. Isso só aumentou a pressão no nosso time. As pessoas se esquecem que o jogador para pertencer ao São Paulo precisa ter talento. Não interessa se é garoto ou não. Por isso o jogo ficou tão nervoso para a gente?, admitia o goleiro Marcos. ?Temos de valorizar a nossa vitória. Conseguimos virar um clássico. Nós jogamos contra o São Paulo. É isso o que interessa. O resultado precisa ser comemorado porque nos dará mais moral para o que vem pela frente?, dizia Warley. Leão foi o que mais sofreu com o jogo. Andou de um lado, tenso em frente ao banco de suplentes. Ele sabia que não poderia perder para os reservas do seu ex-time. Poucas vezes na carreira se mostrou tão nervoso. Não queria essa derrota no currículo. Irritado, discutiu várias vezes com o árbitro carioca Djalma Beltrami. Ao ver o gol de Richarlyson, colocou as mãos cruzadas para trás e baixou a cabeça, frustrado. A tensão só foi diminuída com os gols de Daniel e de Juninho Paulista. Ele bateu palmas, feliz como um menino. E, ao final, quase entrou no gramado para fazer o sofrido jogo acabar. Sabia que continuava o sonho da Libertadores.