Palmeiras volta a sonhar com Fabri O Palmeiras renovou a esperança de contar com o reforço de Rodrigo Fabri. Isso porque o procurador do meia, Fernando César, vai à Espanha tentar convencer os dirigentes do Real Madrid a liberá-lo para jogar no Parque Antártica. O jogador não vai ser aproveitado no time de estrelas do campeão espanhol e deve ser novamente emprestado para outra equipe, como ocorreu recentemente, quando ele foi cedido ao Grêmio. Um dos problemas para a concretização do negócio é o salário do meia. Não está, porém, descartada a possibilidade de o Real pagar parte dos vencimentos. Mas a diretoria do Palmeiras prefere não criar expectativas em relação ao reforço de Rodrigo Fabri. E apela para a tática do segredo de estado. "Mantemos nossa posição de não divulgar negociações. E depois, ele (Fernando César) pode ter outros assuntos para resolver na Espanha??, disse o diretor de futebol do clube, Fernando Gonçalves. Ele não negou, porém, o que todo mundo sabe: que o Palmeiras gostaria de contratar um meia e um atacante. O elenco volta nesta terça-feira aos treinos, em dois períodos. Sábado, contra a Anapolina, em Goiás, Jair Picerni já poderá contar com o zagueiro Leonardo e com o volante Márcio Gomes. Mas, pelo menos por enquanto, a tendência é a do treinador repetir o time que venceu o Joinville por 2 a 1.