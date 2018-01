Palmeiras volta a usar camisa amarela contra o Cruzeiro

O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, com o uniforme amarelo, que fez sucesso entre os torcedores em 2013. A camisa, que lembra a da seleção brasileira, será usada para homenagear os 50 anos em que o time representou o Brasil no estádio mineiro.

O jogo foi realizado em 7 de setembro e a seleção brasileira - representada pelos jogadores do Palmeiras - enfrentou o Uruguai, dois dias depois da abertura do Mineirão. A equipe venceu por 3 a 0, com gols de Rinaldo, Tupãzinho e Germano.

Em 2013, quando a camisa foi lançada, a Nike tentou proibir e ameaçou processar a Adidas pelo fato de a camisa lembrar muito a da seleção brasileira. Nos últimos dois anos, várias camisas comemorativas do Palmeiras foram lançadas, mas essa foi uma das que mais fez sucesso entre os torcedores, embora tenha sido utilizada em apenas dois jogos oficiais.

Pouco depois do lançamento desta camisa, Coritiba, Corinthians e Internacional também lançaram uniformes parecidos. Palmeiras e Adidas continuam a negociação para renovação de contrato. O clube tem compromisso com a empresa até o fim do ano e os dois lados ainda discutem valores para acertarem um vínculo válido por duas temporadas.