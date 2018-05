Palmeiras volta aos treinos sem protestos e com Moisés em campo

A derrota para o Corinthians por 1 a 0, no último domingo, não gerou mais protestos próximos ao CT do Palmeiras. Na tarde desta segunda-feira o elenco se reapresentou depois da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro sem movimentação de torcedores e com uma novidade no gramado, a presença do meia Moisés, que se recupera de estiramento na coxa esquerda.

+ Bruno Henrique reclama de Romero: 'Desrespeito'

+ Tabela do Campeonato Brasileiro 2018

O time voltou aos treinos com a presença de uma viatura da polícia na rua e tranquilidade na área interna. O elenco trabalhou em silêncio, sem conceder entrevistas depois do revés na Arena Corinthians e seguiu a programação habitual. Quem foi titular na partida, ficou apenas na área interna, enquanto quem não atuou os 90 minutos foi a campo para um trabalho com bola.

A formação no gramado teve: Weverton; Mayke, Luan, Emerson e Victor Luis; Felipe Melo, Tchê Tchê e Guerra; Hyoran, Willian e Deyverson. Quem apareceu no campo foi o meia Moisés. Em tratamento de um estiramento na coxa esquerda, ele correu pelo gramado. A previsão de retorno dele ao time é apenas depois da parada para a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

O Palmeiras volta aos treinos na terça-feira à tarde, na Academia de Futebol, em atividade fechada. No dia seguinte o time tem compromisso pela fase de grupos da Copa Libertadores contra o Junior Barranquilla, no Allianz Parque.