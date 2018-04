Palmeiras volta atrás e testará ingressos mais baratos nos próximos jogos

SÃO PAULO - O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, anunciou nesta terça-feira, em coletiva de imprensa na centro de treinamento do clube, que vai baixar o preço dos ingressos para os próximos jogos da Série B. Com um desastroso quórum na estreia do campeonato, no último sábado contra o Atlético-GO, a diretoria alviverde reconsiderou os valores pré-estipulados (R$ 60 os assentos mais baratos em Itu).

Nobre revelou que já para a próxima partida do torneio, contra o América-MG, as entradas serão postas à venda por R$ 40 para arquibancadas e R$ 120 para as cadeiras cobertas, com sócio-torcedor ainda beneficiado pela meia entrada. No jogo seguinte, marcado para o dia 4 de junho, terça-feira, o valor será menor ainda: R$ 20 e R$ 80, respectivamente. "Essa diretoria, como já falei em outras ocasiões, está em constante auto-análise de suas medidas. Tenho certeza que a torcida dará sua resposta e lotará esses dois jogos."

Os valores elevados das entradas para o jogo da segunda divisão do Brasileirão no Estádio Novelli Junior, no interior paulista, foi alvo de duras críticas de toda a torcida, que somou menos de 5 mil pessoas na magra vitória contra o time de Goiás. "O preço dos ingressos foi polêmico na diretoria. Tomaremos agora outra corrente, que passará por uma nova avaliação depois, afirmou o presidente. "Se o problema foi o preço dos ingressos, acredito que foi resolvido", completou.

O dirigente alegou que o clube continuará priorizando o sócio-torcedor e que deverá equacionar os benefícios concedidos a eles, de meia entrada em todos os jogos, e a necessidade de manter a saúde financeira do clube. "O torcedor comprometido, que vai sempre aos estádios, precisa ter vantagens por causa disso, aquele que colabora financeiramente com o Palmeiras."

Segundo Paulo Nobre, a média de público com desconto é de 70%, o que tem prejudicado o orçamento do clube. "O Palmeiras é Palmeiras na série A ou B. Os nossos custos fixos permanecem os mesmos. Precisamos do público apoiando no estádio para vencermos o jogo. O time cresce muito em campo com a torcida, mas precisamos também equacionar a parte financeira."

INVESTIMENTO NO TORCEDOR

O dirigente prometeu revitalização do programa Avanti para o ano que vem, acreditando na tendência de que, em breve, todos os palmeirenses se associem, porque ficará cada vez mais difícil conseguir ingressos. Uma das apostas para alavancar o número de sócios-torcedores é abrir para a possibilidade, que está sendo estudada, dos membros do programa, assim como sócios do clube, votarem nas eleições para presidentes do time.

REFORÇOS

Paulo Nobre se esquivou de perguntas em torno de novas contratações para a temporada do Palmeiras. Afirmou, contudo, que está atento a todos os nomes que têm aparecido entre a comissão técnica.

Falou mais abertamente sobre perdas, como a possível venda do meia Souza. "Tenho muito respeito profissional pelo garoto e gosto dele como pessoa, mas entendemos que ele é um profissional de quilate, que desperta interesse de outros clubes. Não vamos impedir que ele tome seu rumo, se não conseguirmos disputá-lo."