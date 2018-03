Palmeiras volta, em paz, e descansa Mudou da água para o vinho o ambiente de delegação palmeirense que foi a San Cristóbal e venceu o Deportivo Táchira por 2 a 1, na noite de quarta, e que ficou em boa posição para avançar à segunda fase da Copa Libertadores. Antes apreensivos tanto pelo desenrolar da partida quanto pela recepção que teriam na Venezuela, os jogadores relaxaram após a vitória e após perceberem que os venezuelanos os receberam muito bem. Em função da maratona das longas viagens, os jogadores ganharam folga nesta sexta-feira, também como prêmio pelo desempenho, e no sábado se apresentam para o jogo de domingo, contra o Coritiba, pelo Brasileiro. "Vamos ter uma preocupação muito grande com a recuperação. As viagens tem sido muito longas", diz o preparador físico Sullivan Dallavalle. Após quatro dias na Venezuela, o Palmeiras embarcou no final da noite desta quinta para São Paulo, para mais seis horas dentro de um avião. "A guerra que foi o jogo (contra o Táchira) provoca um desgaste muito grande. O ideal é hidratação, alimentação e repouso, então a noite passada no avião com certeza atrapalha. E uma situação atípica, mas vamos passar por cima de tudo isso", diz o preparador. Para o goleiro Marcos, chegar com antecedência para o jogo foi útil para minimizar o desgaste. "A programação que fizemos foi boa, ajudou. Esperávamos uma semana muito cansativa, mas a gente viajou antes, comeu bem, descansamos bem", afirma. O lateral Lúcio também não reclamou e não se preocupa com o desgaste para o jogo com o Coritiba. "Vamos ter tempo para descansar. O jogador que não estiver 100%, tem o banco de reservas, tem os outros que ficaram lá treinando." Um dos mais cansados foi o volante Marcinho. "Vamos ver quem o professor vai optar para colocar. Tem o pessoal que ficou lá, o Juninho. Eu estou um pouco cansado, e uma seqüência grande desde o jogo com o Brasiliense, uma viagem longa, derruba um pouquinho. Mas se tiver que jogar, tranqüilo."