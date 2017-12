Palmeiras x Boca vai para os pênaltis Palmeiras e Boca Juniors vão disputar nas cobranças de pênaltis a vaga na final da Libertadores da América. As duas equipes empataram por 2 a 2 a partida disputada na noite desta quarta-feira no Parque Antártica. O placar do primeiro jogo, em Buenos Aires, foi o mesmo e mais uma vez o time brasileiro decide seu futuro na competição dessa maneira. O Palmeiras perdia por 2 a 0 e conseguiu o empate com um homem a menos. O time argentino teve seus gols marcados por Gaitan e com Riquelme. Fábio Júnior e Bermudez (contra) fizeram os do Palmeiras. Os dois times terminaram com dez jogadores. O Palmeiras teve Alexandre expulso no final do primeiro tempo e o Boca perdeu Matellan no encerramento do segundo. Ambos expulsos por falta violenta.