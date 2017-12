Palmeiras x Bota ingressos só na 4ª Os ingressos para a partida entre Palmeiras e Botafogo marcada para o sábado à tarde, pela última rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, só começarão a ser vendidos a partir desta quarta-feira. Na manhã de hoje houve certo tumulto nas bilheterias do Palestra Itália. Muitos torcedores estiveram no estádio tentando antecipar a compra, mas os guichês permaneceram fechados. "Em nenhum momento foi divulgado que os ingressos começariam a ser vendidos hoje. O torcedor poderá adquirir o seu a partir de quarta-feira", afirmou o assessor de imprensa do Palmeiras, Oliveira Junior. A diretoria do Palmeiras espera uma grande festa do torcedor neste sábado, já que o jogo vai servir apenas para a entrega das faixas. Com a vitória sobre o Sport no sábado à noite (2 a 1), o Palmeiras garantiu o título da Série B. O Botafogo, por sua vez, ficou com o vice-campeonato ao derrotar o Marília (3 a 1), em Caio Martins. Com isso, os dois garantiram o acesso à Divisão do ano que vem. Aproximadamente 28 mil ingressos serão colocados à venda. Além das bilheterias do Palestra, existem mais seis pontos de venda, espalhados pela cidade de São Paulo.