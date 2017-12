Palmeiras x Botafogo terá pouco de amistoso Que o Botafogo não espere um jogo festivo neste sábado, contra o Palmeiras, às 16 horas no Parque Antártica, na última partida de ambos os times na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Jair Picerni deu o tom do encontro entre as equipes que já garantiram a volta à Primeira Divisão. ?Parabéns Levir. Mas o Palmeiras tem de terminar com uma vitória?, disse o treinador, agradecendo os cumprimentos do colega de profissão do time carioca, que o parabenizou pelo acesso. Picerni não está satisfeito com o fato de fazer do time campeão ? com o melhor ataque e uma das melhores defesas da Série B. ?O Vágner tem tudo para ser o artilheiro.? O técnico diz que não é porque o campeonato está definido que não há cobranças. ?Agora existe a pressão em termos de crescimento.? Os jogadores passaram uma semana alegre e o último treino da temporada foi festivo, mas garantem que não querem saber de do Botafogo colocar ?água no chope? do time e vencer no último confronto. ?Todos os times que vieram falando besteira tomaram côco?, lembrou o meia Elson. FESTA ? No Rio, o clima é festivo. Este é o pensamento do técnico do Botafogo, Levir Culpi. ?Quero cumprimentar os jogadores do Palmeiras. Será um jogo em clima festivo e muito alegre?, afirmou o técnico do Alviverde no rebaixamento, em 2002. Mas nem tudo é celebração. Ao longo da semana, declarações de atletas de ambos os lados serviram para apimentar o clássico. O atacante Vágner, do Palmeiras, assegurou que terminará a Série B como artilheiro. Para tanto, precisa marcar duas vezes contra o Alvinegro. O zagueiro Edgar não gostou do que ouviu. ?Ele vai passar em branco no placar e nós vamos botar água no chope do Palmeiras?.