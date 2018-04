Palmeiras x Corinthians será em Presidente Prudente

Palmeiras e Corinthians vão se enfrentar pela terceira vez no ano em Presidente Prudente. Nesta terça-feira, o time do Palestra Itália, que é o mandante do próximo clássico, anunciou que o confronto no dia 1.º de novembro, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, será disputado novamente no Estádio Eduardo José Farah.

Neste ano, os outros dois clássicos foram disputados em Presidente Prudente. Pelo Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians empataram por 1 a 1, no Prudentão, em jogo que ficou marcado pelo primeiro gol de Ronaldo pelo time do Parque São Jorge, marcado aos 47 minutos do segundo tempo.

O Palmeiras se deu melhor na partida válida pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O time do Palestra Itália venceu o rival Corinthians por 3 a 0, em um clássico consagrador para o centroavante Obina, que marcou os três gols do triunfo palmeirense.