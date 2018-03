Palmeiras x Cruzeiro já virou "clichê" O jogo entre Palmeiras e Cruzeiro tornou-se um "clichê" do futebol brasileiro nos últimos anos. As duas equipes se enfrentarão nesta quarta-feira, às 19h30, no Palestra Itália, pela 8ª vez numa fase decisiva de um campeonato desde 1996. O time paulista leva a vantagem de ter vencido 5 duelos contra dois dos rivais. "São dois clubes organizados e por isso, chegam sempre à fases decisivas dos torneios", avaliou o lateral-direito palmeirense Arce. Ao contrário dos últimos anos, no entanto, os dois times vão jogar em situação delicada e têm a "obrigação de ganhar". Os torcedores de ambos estão insatisfeitos. O Palmeiras fez campanha ruim no Campeonato Paulista e foi eliminado. Já havia falhado também no Rio-São Paulo. O Cruzeiro, de maneira inesperada, não conseguiu passar pela Caldense no fim de semana e acabou sendo desclassificado do Mineiro. O técnico Luiz Felipe Scolari ameaça até deixar o comando do Cruzeiro caso sua equipe não passe para as semifinais da Libertadores da América. O Palmeiras deverá entrar em campo com todos os titulares. O meia Alex continua sentindo dores no tornozelo direito, mas treinou normalmente nesta terça-feira e tem boas chances de jogar. "Tenho uma expectativa positiva, mas vamos ver antes do jogo como ele estará", afirmou o técnico Celso Roth, que também depende de um bom resultado para ter tranqüilidade no comando da equipe. No último confronto entre os dois, o Palmeiras se deu melhor. Derrotou o Cruzeiro nas quartas-de-final da Mercosul de 2000, quando o técnico adversário já era Scolari. O torcedor ainda pode comprar ingresso nesta quarta-feira, a partir das 9 horas, no Palestra Itália. Ainda restam 12 mil dos 30 mil colocados à disposição do público. O jogo marca a estréia do gerador de energia em estádios de futebol.