Palmeiras x Cruzeiro será às 21h40 A Federação Mineira de Futebol informou nesta segunda-feira que o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, inicialmente marcado pela Confederação Sul-Americana para as 15 horas de quarta-feira, será às 21h40 do mesmo dia. A partida no Mineirão vale uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América. Em São Paulo, houve empate em 3 a 3. Um acordo da empresa Traffic e a emissora de TV aberta que detém direitos de transmissão com os organizadores permitiu a transferência de horário. Dois geradores, com capacidade de 450 kva cada, serão ligados a quatro das cinco subestações de energia do estádio, garantindo a iluminação interna e do gramado. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) fará apenas a iluminação externa, no estacionamento e imediações do Mineirão.