Palmeiras x Fortaleza: tudo ou nada Para o Palmeiras, a hora é agora ou nunca mais. Após 11 arrastadas rodadas, com jogos apenas nos finais de semana, o Campeonato Brasileiro entrou em um momento decisivo para grande parte das equipes: serão nove rodadas em apenas 30 dias. O time do Palestra Itália disputa nove pontos entre este domingo, quando recebe o Fortaleza, no estádio Palestra Itália, e o próximo domingo. Portanto, sabe que a semana será inevitavelmente de estratificação na tabela. Espera-se que o elevador seja ascendente. "Esse mês vai definir dois blocos, aquele dos que vão brigar pelo título e aquele dos que ficarão em baixo", diz o técnico Paulo Bonamigo, que ainda não conseguiu duas vitórias consecutivas neste Brasileiro. "Eu gosto de jogar quarta e domingo. Vai ser decisivo. Estamos já a alguma distância dos líderes. Se os primeiros ganharem e a gente não, começa a complicar", completa o meia Pedrinho. Sem poder escalar o lateral Baiano e os meio-campistas Correia e Juninho, todos suspensos, Bonamigo apostará nos prata da casa. O jovem lateral Marcus Vinícius, que participou do vice-campeonato do Paulista da Série A3 com o Palmeiras B, ganha sua primeira chance no time principal. O volante Francis entra no meio e Reinaldo, que também veio do B e já teve oportunidades disputa a última vaga com Cristian. O Fortaleza jogará sem o meia Mazinbo Lima e o volante Dude, que estão machucados. O treinador Hélio dos Anjos optou por uma formação mais cautelosa com três volantes a frente da zaga: Erandir, Marcelo Lopes e Hernani. O homem de ligação com o ataque formado por Rinaldo e Fumagalli será Lúcio.