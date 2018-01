Palmeiras x Goiás: ingressos esgotados O caso de amor da torcida palmeirense com o time de Emerson Leão continua intenso. Nesta terça-feira, os torcedores já acabaram com todos os 19 mil ingressos disponíveis para o jogo de sábado, contra o Goiás, no Palestra Itália - antes, nesta quarta, o time enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. É a segunda partida consecutiva que o Palmeiras fará em casa com lotação esgotada. Sábado passado, na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, a torcida também havia acabado com todos os 19 mil ingressos disponíveis. Tanto no jogo contra o Cruzeiro como no duelo com o Goiás, os ingressos foram adquiridos pelos torcedores através de uma promoção da Nestlé, patrocinadora do Campeonato Brasileiro. Os palmeirenses trocaram uma lata do achocolatado Nescau por um bilhete. Além das 19 mil entradas para torcedores ?comuns?, a Nestlé distribui cerca de 3 mil ingressos a seus convidados. E paga uma cota fixa ao Palmeiras, de R$ 150 mil, por participar da promoção.