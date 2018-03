Palmeiras x Inter: clima tenso no duelo entre campeões

Campeões paulista e gaúcho, respectivamente, Palmeiras e Internacional iniciaram o Campeonato Brasileiro como favoritos ao título. Mas os dois se encontram neste domingo, no Palestra Itália, às 18h10, abalados por uma semana conturbada. Veja também: Classificação Resultados / Calendário O Palmeiras teve o ambiente agitado pela inexplicável agressão do atacante Kléber ao zagueiro reserva Maurício, no treino da tarde de sexta-feira. Vanderlei Luxemburgo interrompeu o treino, expulsou Kléber e decidiu deixá-lo fora do jogo. Será substituído por Lenny. "Dizem que esse tipo de punição (afastamento) prejudica o grupo, já que se tira um jogador do time que vai jogar. Discordo. É preciso que vejam que há comando firme e que casos de indisciplina não serão tolerados aqui dentro", disse Luxemburgo. Além de afastado, Kléber vai ser multado. O ambiente do Inter também foi bem prejudicado com a desclassificação na Copa do Brasil diante do Sport, o mesmo time que já havia derrubado o Palmeiras. A conquista do torneio era considerado prioridade tanto para Luxemburgo como para Abel Braga, técnico do Inter. Fora da Copa do Brasil, Palmeiras e Inter juntam os cacos para se focar só no Brasileiro. "Estamos só no início da competição, esta é apenas a 2ª rodada, e, por isso, não acho que seja um jogo decisivo", diz Luxemburgo. Segundo o atacante Denilson, o jogo com o Inter se torna fundamental para o Palmeiras, porque o time começou perdendo (2 a 0) para o Coritiba. "Não foi a estréia que imaginávamos. Por isso, não podemos perder pontos em casa." PALMEIRAS Marcos; Élder Granja, David, Henrique e Leandro; Pierre, Martinez, Valdivia e Denilson; Lenny e Alex Mineiro. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. INTERNACIONAL Clemer; Índio, Sorondo (Orozco) e Marcão; Bustos, Danny Morais, Ji-Paraná, Guiñazu e Alex; Fernandão e Nilmar. Técnico: Abel Braga. Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ). Estádio: Palestra Itália, em São Paulo (SP). Horário: 18h10 Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700 TV: Pay-per-view Além das entradas de Denilson - no lugar de Diego Souza - e de Lenny, Luxemburgo fez outra mudança na equipe: sai Gustavo e entra David na zaga. A alteração é mera opção técnica. "David vem bem nos treinamentos e merece uma oportunidade." A partida envolve muita polêmica fora do campo. A diretoria palmeirense resolveu aumentar o preço dos ingressos e, como resposta, a maior torcida uniformizada do clube, a Mancha Alviverde, resolveu organizar um boicote - avisou que nenhum de seus membros entrará hoje no Palestra Itália. Com ingressos de arquibancada a R$ 40 e de numeradas cobertas a R$ 100, o clube pretendia ter arrecadação superior a R$ 1 milhão, mas a procura pelos bilhetes ficou bem abaixo do esperado. Assustada, a diretoria já admite reduzir o preço para os valores anteriores - R$ 30 e R$ 60 - para o confronto com o Atlético-PR, dia 1º de junho.