Palmeiras x Inter: venda de ingressos começa nesta quinta

A venda de ingressos para a primeira partida do Palmeiras no Palestra Itália após a conquista do título paulista começa nesta quinta-feira. E a diretoria do clube decidiu manter o preço de R$ 40 para a arquibancada, valor praticado nas semifinais contra o São Paulo e na final com a Ponte Preta. O ingresso para a numerada e para o setor Visa custará R$ 80. O bilhete mais caro é o da numerada coberta, que será comercializado por R$ 100. Aposentados e estudantes, portando carteirinha de identificação, pagam meia-entrada. Os 27.685 ingressos, que começam a ser vendidos às 11 horas desta quinta-feira, podem ser encontrados nos estádios do Pacaembu, Morumbi, Canindé, Palestra Itália, Parque São Jorge e Bruno José Daniel, no ginásios do Ibirapuera e José Corrêa, na loja Pitta Sports e no Shopping Moto e Aventura. Modificado às 20h26 para correção de informação