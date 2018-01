Palmeiras x Mogi: ingressos nesta sexta Os torcedores do Palmeiras que forem ao Parque Antártica neste sábado para ver o jogo contra o Mogi Mirim, às 16 horas, terão todas as facilidades. A partir das 10 horas desta sexta-feira, os ingressos serão vendidos nas bilheterias do Parque Antártica e em outros cinco postos de venda de ingressos - como é exigido pelo Estatuto do Torcedor. Sábado, ingressos à disposição apenas no Parque Antártica. A diretoria do Palmeiras disponibilizou um lote de 20.664 ingressos para os palmeirenses. Os preços não foram alterados. Arquibancadas: R$ 10,00; cadeiras descobertas: R$ 20,00; cadeiras cobertas: R$ 30,00. De acordo com a legislação estadual, pagam apenas R$ 5,00 pelos ingressos de arquibancadas: estudantes, professores da rede estadual e aposentados - desde que sejam devidamente identificados. Para evitar o tumulto que aconteceu nos últimos jogos do Palmeiras no Parque, a diretoria recomenda a compra antecipada de ingressos. O jogo terá transmissão ao vivo por tevê a cabo paga - Premiere Esportes.