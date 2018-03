Palmeiras x Ponte: duelo pelo alto para conquistar o Paulistão

Quem quiser irritar Vanderlei Luxemburgo basta perguntar a ele sobre os gols que o Palmeiras vem sofrendo em jogadas pelo alto. O técnico diz que é "criação de factóide" a suposição de que seu time é vulnerável quando atacado por cima. Veja também: Paulistão: Cléber Abade é quem vai apitar a final Serviço: para quem vai ao Palmeiras x Ponte Preta Apesar do mistério, Ponte não deve contar com Elias e César Factóide ou não, a Ponte Preta já avisou que vai se inspirar no Sport Recife e abusar dos chuveirinhos na área de Marcos para surpreender o Palmeiras e sair do Palestra Itália com o título do Paulistão. É bom o Verdão ficar esperto. "Fomos vulneráveis na bola parada contra o Sport, mas isso não vai se repetir", disse Luxemburgo. O técnico lembrou: "Essa jogada também era o ponto forte do São Paulo e nós conseguimos neutralizá-la. Então não podemos pegar o exemplo de um dia ruim que tivemos e passarmos a achar que vamos sempre tomar gol assim, porque não vamos. Luxemburgo ressaltou ainda que esse problema foi identificado no início do Campeonato Paulista - os quatro primeiros gols que o time tomou na temporada saíram em bolas alçadas na área. "Mas agora já vínhamos até sendo elogiado por ter resolvido a questão. Por quê voltar a explorar o assunto?" O técnico havia focado os treinos de seu time, antes dos jogos contra o São Paulo, exatamente na bola aérea do adversário. A defesa do Palmeiras sofreu um gol pelo alto (aquele com a mão de Adriano), mas, no geral, teve seu desempenho aprovado pelo treinador. A polêmica voltou após os gols do Sport. "Quando acontece isso a culpa cai sobre a defesa, mas, no geral, todos estavam errados. O posicionamento todo foi equivocado e precisamos corrigir isso para que não aconteça novamente", disse Gustavo, o mais alto do time, ao lado do meia Diego Souza, com 1,86m. Ele pede atenção especial dos volantes com o meia Renato, o responsável por alçar as bolas na área. "Sabemos da qualidade do Renato e de todo o time da Ponte e temos que ter atenção com eles." O Palmeiras pode perder por um gol de diferença e, mesmo assim , será campeão paulista. EXEMPLO A Ponte Preta se inspira no Sport Recife para tentar surpreender o Palmeiras e conquistar o inédito título paulista neste domingo, no Palestra Itália. O técnico Sérgio Guedes quer que seus jogadores abusem das bolas alçadas na área, apontado como o ponto fraco da zaga do Palmeiras - foi dessa forma que o time de Vanderlei Luxemburgo sofreu três gols nos 4 a 1 do Sport em Recife, pela Copa do Brasil. A idéia é aproveitar os cruzamentos do lateral-direito Eduardo Arroz e do meia Renato, que não jogaram a primeira partida contra o Verdão por estarem suspensos. Nos últimos treinos, eles centraram várias bolas para Luís Ricardo e Leandro, os grandalhões da Ponte - o primeiro tem 1,84m e o segundo, 1,87m. "Nós vimos o jogo do Palmeiras contra o Sport e percebemos que o time deles tem problemas. Estamos conversando muito nos treinamentos para tentarmos aproveitar isso", disse o volante Bilica, de 1,80m. "O Sport mostrou que é possível superar o Palmeiras. Só precisamos de muita dedicação e temos de buscar o gol desde o início. Podemos ganhar deles lá no Parque Antártica." Bilica estava inspirado. "Eles estão se achando os melhores do mundo. Mas o time deles não é tudo isso, não! Eles entraram em campo empolgadinhos contra o Sport porque ganharam da gente aqui e acabaram levando uma goleada. Podemos ganhar lá, sim." Mistério na escalação Sérgio Guedes vai divulgar o time somente minutos antes do jogo. O técnico tem trabalhado com a hipótese de escalar o grandalhão Leandro, que entraria na vaga de Danilo Neco. A maior novidade pode ser o retorno e Elias ao meio-de-campo. O ex-jogador do Palmeiras B sofreu uma fratura nas costelas durante a primeira partida das semifinais contra o Guaratinguetá e já assinou pré-contrato com o Corinthians, mas, mesmo assim, colocou-se à disposição de Sérgio Guedes para entrar jogando, mas o departamento médico pensa em vetar sua participação. Outra dúvida é na defesa. O veterano César está machucado e Jean, suspenso. Alexandre Black é o substituto natural, mas Sérgio Guedes pode improvisar o volante Deda na posição.