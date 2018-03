Palmeiras x Ponte Preta: é dia de pôr fim a jejum de títulos

Domingo, 4 de maio de 2008, uma data que vai entrar para a história de Palmeiras ou Ponte Preta, com o fim de um jejum de títulos, na final do Campeonato Paulista. Às 16 horas deste domingo, no Estádio Palestra Itália, tem início um dos jogos mais importantes dos últimos anos dos clubes - com transmissão online do estadao.com.br. Mesmo com uma derrota por um gol de diferença para a equipe ponte-pretana, a torcida palmeirense fará a festa - no jogo de ida, a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo venceu por 1 a 0. A comemoração está programada, o estádio estará lotado - 27 mil pessoas. Basta que os jogadores do time alviverde façam sua parte. Veja também: Duelo pelo alto para vencer a decisão do Paulistão Alex Mineiro quer ser o artilheiro do Estadual Serviço: para quem vai ao Palmeiras x Ponte Preta Vote: qual time vai ser o campeão do Paulistão 2008? Apesar da boa vantagem, ninguém do elenco palestrino quer saber de cantar vitória antes do apito final. Todos evitam falar em favoritismo, pregam respeito ao adversário e, mais do que nunca, dizem que vão ter dificuldades na partida. "A vantagem existe, mas só depois do jogo vamos ver o que vai acontecer", diz um precavido Luxemburgo, técnico do Palmeiras na última conquista estadual, em 1996. Após o Paulistão de 12 anos atrás, o clube da capital ainda venceu outras competições importantes, como a Copa Libertadores de 1999. Depois, porém, parou no tempo. Foi até rebaixado no Brasileiro de 2002. Em 2008, com o apoio financeiro da Traffic, o Palmeiras começa a dar a volta por cima - apesar da precoce eliminação na Copa do Brasil, com a derrota por 4 a 1 para o Sport na quarta-feira. PALMEIRAS Marcos; Elder Granja, Gustavo, Henrique e Leandro; Pierre, Wendel, Diego Souza e Valdivia; Kleber e Alex Mineiro. Técnico: Vanderlei Luxemburgo PONTE PRETA Aranha; Eduardo Arroz, Alexandre Black, João Paulo e Vicente; Deda, Bilica, Ricardo Conceição e Renato; Wanderley e Luís Ricardo. Técnico: Sérgio Guedes Árbitro: Cléber Wellington Abade Estádio: Palestra Itália, em São Paulo (SP) Horário: 16 horas Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700 TV: Band, Globo e SporTV Luxemburgo fala em projeto. E no seu projeto, a médio e longo prazos, o Estadual desse ano vai ser a primeira de muitas conquistas, espera o treinador. O que ele não quer é lembrar que o Palmeiras foi o único time grande que perdeu decisões para equipes consideradas inferiores, zebras: o Brasileirão de 1978 para o Guarani e o Paulistão de 1986 para a Inter de Limeira. Seguindo esse raciocínio, a Ponte quer aproveitar e tentar surpreender. "A gente tira proveito de tudo que possa ajudar. E se prepara para o melhor. Mas não adianta nada ficar pensando no passado e não entrar em campo com bom comportamento", explica Sérgio Guedes. ESPERANÇA O time de Campinas sabe que seu trabalho é difícil demais. Mas nem por isso deixa de acreditar. "Acharam que a gente não ia se classificar para as semifinais e depois acharam que a gente não passaria pelo Guaratinguetá", lembra o volante Ricardo Conceição. "Nós sabemos que resultados como esse de que precisamos já aconteceram. Pode acontecer de novo." Mesmo que o título não vá para Campinas, Sérgio ainda poderá comemorar. Há 27 anos, afinal, a Ponte não chegava a uma final. "Resgatamos a dignidade do nosso torcedor."