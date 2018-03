Palmeiras x River deve reunir 70 mil A prefeitura de Teresina segue colhendo os frutos da passagem de grandes clubes do futebol brasileiro pela cidade. Se não bastasse o investimento de mais de R$ 100 mil reais na recuperação do estádio Alberto Silva, um elefante branco com capacidade para mais de 70 mil pessoas, conseguiu promover para este sábado uma partida amistosa às 17 horas em que o Palmeiras estará entregando as faixas de tetracampeão piauiense ao River. Sem cobrança de ingresso, espera-se lotação total. O treinador Vanderlei Luxemburgo minimizou os efeitos da exposição de seus jogadores em uma partida amistosa que provavelmente será disputada sob um calor de quase 40 graus. "Esse jogo faz parte de um trabalho de um grupo que me surpreende a cada dia. É incrível como meus jogadores estão felizes aqui em Teresina, estão querendo que as coisas saiam direito. Vamos poder ter um contato maior com o gramado do Albertão." Luxemburgo finalmente escalará Leonardo na lateral direita. Só não quis dizer se o ex-vascaíno vai começar jogando. "Quero colocar todos os atletas em campo, metade no primeiro tempo e a outra metade no segundo", revelou o treinador. Cientes de que uma derrota para o River poderia resultar em comentários negativos para o grupo, os jogadores fingem que a partida é importante. "A festa será apenas da parte deles", jurou o zagueiro Alexandre, lembrando que o Palmeiras terá um estádio inteiro contra. "Vamos entrar para ganhar porque o resultado poderá até afetar o moral do grupo para o jogo contra o Vasco na quarta-feira." O caráter festivo do evento não sensibilizou o volante Magrão. "Jogo de festa é muito bonito no papel, mas fico só imaginando o que acontecerá se perdermos." Artilheiro palmeirense com dois gols na Copa dos Campeões, Lopes preferiu falar de seu novo posicionamento em campo. "Agora sou um meia-atacante, com funções não apenas de organizar a equipe. Só penso em manter o ritmo que apresentei contra o Bahia."