Palmeiras x Santos é atração da Copinha Os oito clubes paulistas que ainda sonham com o título da 35ª Copa São Paulo de Juniores estarão em campo neste domingo, no complemento da terceira fase da competição. O principal destaque é o clássico entre Palmeiras e Santos, pelo Grupo 11. A partida vai ser realizada em São Carlos, a partir das 16 horas, com transmissão ao vivo da ESPN Brasil. Esta fase continua sendo disputada pelo sistema de eliminatória simples. Em caso de empate no tempo normal, a vaga para a etapa seguinte será definida na cobrança de pênaltis. Um clube passará à outra fase pelo índice técnico. Das 10 equipes que chegaram a esta fase, apenas quatro têm chance de obter a classificação por este critério: Palmeiras, Santos, Força Sindical e Corinthians (que se enfrentam em Osasco), que têm 100% de aproveitamento nos quatro jogos que realizaram. O Palmeiras, com 12 pontos e saldo de 14 gols, se classifica pelo índice com um simples empate, mesmo que perca nos pênaltis. Tudo dependerá da combinação de resultados, mas a seguir o melhor saldo é do Força (10), Santos (8) e Corinthians (4). Favorito - O Palmeiras tem um time superior ao Santos, destacando-se a sua dupla de artilheiros, formada pelo meia Willian, que já anotou seis gols, e o centroavante Rafael Marques, que fez cinco. Eles tentam ultrapassar Rodrigo Tiuí, do já eliminado FlumInense, que marcou sete gols e lidera a artilharia. "Os meninos realmente são de boas condições técnicas, mas ninguém vence jogo sozinho", alerta o técnico Wilson Coimbra. Do lado do Santos, o técnico Márcio Fernandes reconhece o favoritismo do adversário e promete manter a mesma formação defensiva que caracterizou o time até agora. "Estamos acostumados a jogar desta forma e não vamos mudar", justifica. Não há nenhum destaque individual entre os santistas depois que o meio-campista Baiano foi integrado ao elenco profissional que treina em Jarinu. Festa em Osasco - O experiente time do Corinthians espera manter a sua trajetória na competição, na qual venceu todos os quatro jogos que disputou, coincidentemente pelo mesmo resultado: 2 a 1. "Assim também vale", brinca o técnico Adailton Ladeira, que sempre exige garra e disposição de seus jogadores. O Força Sindical se transformou na maior surpresa da competição e, se não tem tradição, conta com um time guerreiro e de boas qualidades técnicas. O jogo, válido pelo Grupo 12, será realizado no Estádio José Liberatti, em Osasco, às 16 horas, com transmissão a Band Sports. Mas guerra mesmo é esperada no duelo do Grupo 14, entre Santo André e São Paulo, no estádio Bruno José Daniel, no ABC, às 15 horas, que será mostrado ao vivo pela Rede Vida de Televisão. O Santo André defende o título do ano passado, conquistado na decisão contra o Palmeiras. Na última fase, a equipe passou apertado pelo Botafogo, que venceu nos pênaltis por 13 a 12. O São Paulo, outro time bastante experiente, também derrubou o Fluminense somente nos pênaltis. Completando a rodada, no Estádio Décio Vitta, em Americana, pelo Grupo 13, se enfrentam Rio Branco e Portuguesa, às 16 horas, num confronto de dois times de campanha irregular. O time de Americana tem um leve favoritismo, uma vez que joga em casa e mostrou grande futebol na vitória sobre o Cruzeiro, por 3 a 1. Cobrança de ingressos - Como a competição está ganhando maiores proporções e com a presença de público cada vez maior, a Federação Paulista de Futebol determinou a cobrança de ingressos em três jogos deste domingo, ao custo de R$ 4.00, para evitar tumultos nas portarias. Só o jogo e entre Rio Branco e Portuguesa, em Americana, terá entrada franca.