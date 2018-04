Palmeiras x Santos não assusta a PM Palmeiras e Santos devem fazer um clássico tranqüilo, domingo, no Pacaembu. Segundo o major Fernando da Silva, do II Batalhão de Choque da Polícia Militar, as duas torcidas não tem um histórico de muita rivalidade. ?Não temos muitos registros de incidentes em jogos das duas torcidas?, disse o major, que confirmou que a troca dos estádios ? a partida estava marcada inicialmente para o Palestra Itália ? foi uma iniciativa da PM. ?Os dois times levam uma média de 15 mil por jogo. Se fosse no Parque Antártica, sobraria gente nas ruas. Além disso, a entrada da rua Turiassu está em obras?, justificou. O major Fernando recomendou aos torcedores que evitem se deslocar uniformizados. A torcida do Santos, como visitante, ocupará o tobogã, e o trajeto sugerido pela PM é terminal Clinicas-rua Major Natanael. Já a torcida do Palmeiras deve vir pela Avenida Pacaembu e ocupará o resto do estádio. ?Dependendo da proporção de cada uma, podemos abrir um maior espaço para essa ou aquela torcida?, prometeu o major Fernando.