Palmeiras x São Paulo: 300 policiais farão a segurança A crise do Palmeiras e o horário do jogo (19h15) foram fundamentais para a Polícia Militar aumentar seu efetivo e colocar 300 agentes na segurança do clássico desta quarta-feira, no Estádio Palestra Itália. ?Este horário complica um pouco porque muita gente sai do trabalho e chega em cima da hora?, disse o major Carlos Botelho, do 2.º Batalhão de Choque. Para o torcedor são-paulino que chegar de trem ou metrô, a recomendação é para usar as estações da Barra Funda e Marechal Deodoro. ?Já os palmeirense devem vir pela estação das Clínicas e Sumaré?, avisou o major. Ingressos para a torcida do Palmeiras serão vendidos no Palestra Itália até as 12 horas e no CT até a hora do jogo. A entrada dos são-paulinos no estádio será pela rua Padre Antônio Tomás e a dos palmeirenses pela rua Turiaçu e Francisco Matarazzo.