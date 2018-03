Palmeiras x São Paulo: ingressos amanhã Palmeiras e São Paulo disputam na quarta-feira, às 21h40, no estádio Palestra Itália, o primeiro jogo do confronto pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. E os ingressos para o clássico paulista já começam a ser vendidos na manhã desta segunda-feira. Por segurança, serão colocados à venda apenas 20 mil ingressos, sendo 17.900 para os palmeirenses e 2.100 para os são-paulinos. E no dia da partida não haverá venda de entradas. Enquanto os torcedores do São Paulo poderão comprar seu ingresso apenas no estádio do Morumbi, os palmeirenses têm mais opções. Haverá venda no Palestra Itália, na Academia de Futebol (av. Marques de São Vicente, nº 2.640), Ipiranga (rua Xavier de Almeida, nº 1.312), Pinheiros (rua Cunha Gago, nº 203) e Mooca (rua Juventus, nº 337). Sempre das 10 às 17 horas. Os preços são: R$ 15,00 (arquibancadas), R$ 25,00 (cadeiras descobertas) e R$ 40,00 (cadeiras cobertas).