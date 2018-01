Palmeiras x São Paulo: jogo no ABC O clássico entre Palmeiras e São Paulo, pelas semifinais do Supercampeonato Paulista, foi marcado para domingo, às 16 horas, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano. Corinthians e Ituano jogarão no mesmo horário, em Itu. Os jogos de volta ocorrerão na quarta-feira, mas ainda não têm local definido. Os vencedores dos confrontos decidirão, também em duas partidas, o título da competição. Como de costume, o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, reclamou nesta terça-feira. Ele disse que não aceitará definir a vaga para a final no Morumbi. "É o campo do São Paulo." O treinador alega que o primeiro confronto, mando do Palmeiras, será realizado em campo neutro. Por isso, em sua opinião, a definição da vaga também terá de ser disputada num estádio que não pertença a nenhum dos dois clubes.