Palmeiras x São Paulo no Pacaembu A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta quarta-feira algumas alterações em jogos de clubes paulistas na tabela do Campeonato Brasileiro. A principal mudança foi a transferência do clássico do dia 27 de junho, entre São Paulo e Palmeiras, do Morumbi para o Estádio do Pacaembu. O horário do jogo, às 16h, foi mantido. O local do confronto foi mudado a pedido do Palmeiras. Já o confronto entre Santos e Guarani foi antecipado do domingo (dia 27) para sábado, na Vila Belmiro, às 18h, para atender a uma solicitação da TV. Na série B, a partida entre Marília e Ceará, no Estádio Bento de Abreu, foi antecipado 15 minutos e ocorerá às 10h45.