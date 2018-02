Palmeiras x São Paulo será no Palestra O clássico entre Palmeiras e São paulo, no dia 13 de novembro, será no Palestra Itália. Segundo a assessoria de imprensa palmeirense, o clube está se valendo do direito de jogar em seu estádio, assim como o time do Morumbi fez no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Contra o Corinthians, o Palmeiras fez os dois jogos do Brasileiro no Morumbi. Enquanto que, com o Santos, uma partida foi na Vila Belmiro e outra no Palestra Itália. Palmeiras e São Paulo jogaram na Copa Libertadores deste ano no Palestra Itália. Na ocasião, apesar do forte esquema de segurança, a diretoria são-paulina preferiu assistir ao jogo do vestiário por meio de uma televisão.