Palmeiras x Sport: restam poucos ingressos Quem quiser comprar ingressos para assistir ao confronto entre Palmeiras e Sport, sábado à tarde, no Palestra Itália, terá de se apressar. Dos 27.664 ingressos colocados à venda pela diretoria do Palmeiras, 21.906 já haviam sido vendidos até a tarde desta quinta. As vendas prosseguem nesta sexta-feira, a partir das 10 horas. Embalado na segunda fase da Série B do Brasileiro, com três vitórias seguidas no Grupo B - contra Santa Cruz, Brasiliense e Sport -, o Palmeiras continua atraindo grande número de torcedores a seus jogos em casa. A média de público pagante no Palestra Itália é, por enquanto, de 16.886 pessoas por partida - bem maior do que a média da maioria dos confrontos da primeira divisão. Na partida contra o Brasiliense, semana passada, no Palestra Itália, compareceram 25.522 torcedores, mais, por exemplo, do que o clássico entre São Paulo e Corinthians, domingo passado, que não conseguiu atrair mais do que 13.070 torcedores aos Morumbi.