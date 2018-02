Palmeiras x Tacuary dia 2 de fevereiro A Confederação Sul-Americana de Futebol divulgou na quinta-feira a tabela da Libertadores de 2005. O primeiro brasileiro a entrar em campo será o Palmeiras, que enfrenta o Tacuary, em Assunção, no Paraguai, em 2 de fevereiro. O jogo de volta será dia 9 do mesmo mês, no Parque Antártica. As duas partidas são válidas pelo torneio qualificatório da competição continental. Se passar pelo Tacuary, o Palmeiras vai para o Grupo D, com outro time brasileiro, o Santo André, e mais o venezuelano Deportivo Táchira e o paraguaio Cerro Porteño, contra quem jogaria em 2 de março, também em Assunção. No mesmo dia 2, o time do ABC estréia contra o Táchira, na Venezuela. Já o São Paulo vai estrear dia 3 de março, contra o The Strongest, na altitude de La Paz, na Bolívia. O Tricolor está no Grupo 3, juntamente com a Universidad do Chile e mais um outro time que sairá do duelo entre Quilmes, da Argentina, e Colo Colo, do Chile. O Atlético-PR está no Grupo 1 com o Libertad, do Paraguai, o Independiente Medellín, da Colômbia, e mais uma equipe que sairá do confronto entre Mineros, da Venezuela, e América de Cali.