´Palmeirense´, Paulo Sérgio só quer negociar após a final O lateral-direito Paulo Sérgio admitiu nesta quarta-feira ter sido procurado pelo Palmeiras, mas afirmou que não quer pensar no assunto antes da final do Campeonato Paulista, que seu atual clube, o São Caetano, disputa nos dois próximos domingos contra o Santos. "Não vou desrespeitar o São Caetano de jeito nenhum. Meu foco agora é a final", afirmou o jogador. Paulo Sérgio não escondeu, no entanto, que ficou feliz com o interesse de seu clube de coração. "Seria uma honra vestir a camisa do Palmeiras. Sou palmeirense desde pequeno, torcedor fanático mesmo, estou acostumado com a cor verde. Não vai ser esforço nenhum jogar pelo Palmeiras, será um orgulho", disse o jogador. Comparado com Cafu pelo técnico do São Caetano, Dorival Júnior, ele fala com modéstia. "O Cafu é um tremendo jogador. Minha semelhança com ele é só na resistência e na força física." E também é só elogios a Edmundo, de quem foi companheiro no Figueirense. "A gente manda a bola e ele já está pensando na jogada. Vai ser muito bom jogar com ele novamente", diz, para depois enfatizar: "Isso, claro, se concretizarmos a negociação". Aos 28 anos, Paulo Sérgio vê com naturalidade o fato de só agora ter a possibilidade de jogar num grande clube. "Passei muito tempo no futebol de Santa Catarina e tive a sorte de fazer um bom campeonato pelo São Caetano. Todo jogador que se destaca na minha posição desperta interesse de um grande", explica.