Palmeirense pega 2 jogos de suspensão O volante Marcinho, do Palmeiras, foi condenado nesta sexta-feira a dois jogos de suspensão pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador havia sido expulso durante a derrota para o Goiás, por 3 a 0, dia 5, no Palestra Itália, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de ser rescidente, os auditores do STJD beneficiaram Marcinho, porque o jogador já cumpriu uma suspensão automática, por ter tomado o cartão vermelho, e outra por ter recebido dois cartões amarelos na partida (sendo que o primeiro foi aplicado erroneamente pelo árbitro Edilson Soares da Silva-RJ) e ter totalizado três, o que o obrigou a ficar de fora de outro confronto do Alviverde. Com isso, o volante precisará ficar afastado apenas de mais uma partida do Palmeiras.