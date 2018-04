Palmeirense Pierre evita polêmica e já pensa no Ituano

Depois de ver o Palmeiras sofrer para empatar por 2 a 2 com o Barueri, na noite da última quinta-feira, em Presidente Prudente, no jogo em que o rival teve um gol irregular que não foi invalidado pela arbitragem, o volante Pierre preferiu evitar polêmicas sobre o fato. O jogador mostrou já estar preocupado com a partida de domingo, contra o Ituano, no Palestra Itália, pela terceira rodada do Paulistão.

"O segundo gol deles foi um lance rápido, mas agora não é momento de questionar a arbitragem e sim de pensar no Ituano", afirmou o volante, que ainda elogiou o adversário encarado pelo Palmeiras em Presidente Prudente.

"Quero parabenizar a equipe do Barueri, que é bastante rápida e deu muito trabalho para a gente. Temos muito a melhorar fisicamente, não estamos ainda na nossa melhor forma. Eu pedi cautela após o jogo do Mogi Mirim (na estreia do Paulistão), mas depois desse empate também não podemos achar que está tudo errado. Nós estamos no caminho certo", reforçou Pierre.

O meia Deyvid Sacconi, autor do primeiro gol do Palmeiras no empate com o Barueri, também se mostrou conformado com o resultado. "O gol deles foi um susto que não esperávamos, mas conseguimos nos acertar e dar sequência no jogo. O gramado estava um pouco alto, o que dificultou um pouco, mas, apesar das dificuldades, conseguimos empatar no final", ressaltou.