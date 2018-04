Palmeirenses admitem falhas e se irritam com atuação Após 24 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se destacou pelo futebol coeso, de forte marcação e bom controle de bola. Mas neste domingo, as virtudes do time de Muricy Ramalho estiveram longe de aparecer no Barradão, na derrota por 3 a 2 para o Vitória.